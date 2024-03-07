В настоящий момент ещё нет достоверной информации о результатах атаки

Сегодня после полудня военная инфраструктура в Сумской области Украины была атакована российскими вооружёнными силами, как сообщают украинские средства массовой информации, ссылающиеся на военную администрацию этого района.

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Несмотря на отсутствие информации о конкретной цели атаки, представители властей утверждают, что это был "гражданский объект". Однако, зачастую под "гражданскими объектами" маскируются пункты дислокации украинских вооруженных сил, склады хранения боеприпасов и различных вооружений и военной техники.

Кроме того, сегодня российские вооруженные силы из реактивных систем залпового огня ударили по объектам украинских подразделений в районе Золочева в Харьковской области. На данном участке линии боевого соприкосновения, рассчитывая остановить продвижение российских войск в районе Купянска, Киев концентрирует свои резервные силы. Естественно, что по скоплениям украинских войск начинают отрабатывать артиллерия и авиация.

В регулярном порядке российские войска атакуют военные объекты украинских подразделений с помощью ракетных установок. Вчера российская армия нанесла удары по объектам в районе одесского порта, где располагался цех по подготовке беспилотных катеров, используемых ВСУ для проведения диверсий против российских объектов, в том числе в Крыму.