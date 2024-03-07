Genie обучалась на масштабной библиотеке игровых видеозаписей примерно на 200 000 часов

Искусственный интеллект, уже давно применяется для создания реалистичных текстов и изображений. Недавно ученые из Google DeepMind разработали новую модель ИИ под названием Genie, которая способна создавать интерактивные игры на основе статических изображений. Эта технология отлично подходит для развития обучения роботов с искусственным интеллектом, как утверждает Google.

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Genie обучалась на масштабной библиотеке игровых видеозаписей примерно на 200 000 часов. При этом возникает некоторая неясность относительно проблемы нарушения авторских прав создателей этих игр. Удивительно, что Genie способен интерпретировать изображения без необходимости текста или тегов действий. Он анализирует видеокадры и определяет элементы, которые должны являться ландшафтом или управляемым аватаром. Кроме того, Genie способен воспроизводить трехмерную глубину изображений, создавая параллаксную прокрутку в игре.

Этот инструмент позволяет создавать небольшие уровни видеоигр из различных изображений, включая картинки, эскизы, рендеры и фотографии. Genie способен работать с изображениями, которые он никогда раньше не видел, что открывает новые перспективы использования его контента для создания других объектов искусственного интеллекта.

Однако, существуют возможности для дальнейшего совершенствования. Как и другие модели искусственного интеллекта, Genie может порождать ложные образы и ограничена по объему памяти. Её скорость работы также требует улучшения. Пока что Genie ориентирована на создание 2D-платформеров, однако, Google полагает, что она может быть обучена созданию и других типов игр и виртуального контента. Использование Genie может помочь в более эффективном обучении роботов, так как они смогут учиться на гораздо более широком спектре виртуальных сред и объектов.

Интересно, что Genie представляет собой значительный прогресс в развитии генеративного искусственного интеллекта. Видеоинформация становится все более значимой, особенно после представления OpenAI своей модели Sora, которая способна создавать реалистичные 60-секундные видеоклипы.