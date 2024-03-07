По словам офицера ВСУ, обстановка на поле боя в настоящий момент, является результатом серьёзной подготовки, проведённой российским командованием

Способность ВС РФ оказывать давление на всех участках соприкосновения признали офицеры бригады ВСУ. Серьезные проблемы, возникшие у украинской армии после неудачного "контрнаступления" прошлого года, признаются и на Западе. Даже военнослужащие наиболее мотивированных и боеспособных формирований ВСУ все чаще говорят о сложной ситуации на поле боя.

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В интервью журналистам из американского издания Wall Street Journal заместитель командира 3-й отдельной стрелковой бригады ВСУ, Максим Жорин, отметил, что ВС РФ сегодня обладает возможностью оказывать давление на ВСУ по всем направлениям.

Следует напомнить, что данное подразделение изначально было сформировано из военных бывшего националистического формирования и считается одним из самых боеспособных в армии Киева. Именно на это подразделение украинское руководство возлагало крайние надежды во время освобождения Авдеевки российской армией. Однако, после нескольких дней пребывания на территории коксохимического завода, бойцы 3-й отдельной стрелковой бригады одними из первых вышли из данного населённого пункта.

Со слов украинского военнослужащего, обстановка на поле боя в настоящий момент, является результатом серьёзной подготовки, проведённой российским командованием. Жорин подчеркнул, что ВС РФ сконцентрировали необходимое количество подразделений и ресурсов, чтобы успешно отрабатывать на всех участках линии соприкосновения одновременно.

Подводя итоги, Жорин констатировал, что ВСУ теперь вынуждены укреплять свои позиции и вступать в глухую оборону на всех участках, включая Авдеевское направление.