Аналитики считают, что данная тенденция будет продолжиться. Прогнозы экспертов, касательно дальнейшего роста цен на твердотельные накопители начинают сбываться

В четвертом квартале 2023 года индустрия флэш-памяти NAND продемонстрировала впечатляющий рост выручки, увеличив ее на 24,5% по сравнению с предыдущим кварталом до $11,49 млрд, согласно последним данным исследовательской компании TrendForce.

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Успех был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, спрос конечных пользователей стабилизировался благодаря масштабным рекламным акциям в конце года. Вместе с тем, заказы на рынке компонентов также увеличились, так как стремление повысить цены привело к увеличению поставок в сравнении с прошлым годом. Кроме того, сокращение производства во второй половине 2023 года снизило операционные расходы и помогло решить проблемы с запасами.

В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее улучшение для игроков отрасли. TrendForce прогнозирует увеличение выручки еще на 20% в первом квартале текущего года благодаря улучшению запасов в цепочке поставок и росту цен на компоненты. Предполагается, что клиенты увеличат объемы заказов, чтобы избежать потенциального дефицита поставок и зафиксировать цены до их дальнейшего роста.

Samsung опередила конкурентов по общему объему выручки, заработав $4,2 млрд от своего бизнеса флэш-памяти NAND в четвертом квартале 2023 года. Это означает рост на 44,8% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря увеличению объема поставок на 35%, при этом средняя цена продажи выросла на 12%.

SK Group, включая SK Hynix и Solidigm, увеличила свою выручку до $2,48 млрд, что составляет прирост в 33,1% по сравнению с предыдущим кварталом. WDC заняла третье место с выручкой в $1,66 млрд, что в сравнении с предыдущим кварталом означает лишь незначительный рост - всего на 7%. Объем поставок битов Western Digital снизился на 2%, однако средняя цена продажи выросла на 10%. Kioxia и Micron закрывают пятерку лидеров с выручкой в $1,44 млрд и $1,13 млрд соответственно.

Ранее уже отмечалось, что настоящее время является идеальным для приобретения нового твердотельного накопителя. Цены будут только расти, и нет гарантий, что в ближайшее время можно будет наблюдать падение, приводящее к таким низким уровням цен.