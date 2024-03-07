Компания заявляет, что данное устройство на порядок энергоэффективней всех имеющихся на рынке аналогов

Компания Huawei объявила о запуске своего нового устройства хранения данных под названием OceanStor Arctic, которое обещает существенно снизить стоимость и энергопотребление по сравнению с традиционными технологиями хранения, такими как жесткие диски, сообщает Block and Files. Устройство основано на так называемой технологии магнитоэлектрических дисков (MED), которая может вызвать настоящую революцию на рынке систем хранения данных, если Huawei сможет запустить ее в больших масштабах.

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По сведениям, технология MED от Huawei обеспечит емкость стойки, превышающую 10 петабайт, при энергопотреблении менее 2 киловатт. Продукт станет доступен на международном уровне в первой половине 2025 года. Компания также подчеркивает, что технология способна снизить общую стоимость подключения на 20% по сравнению с ленточными накопителями и сократить энергопотребление на удивительные 90% по сравнению с обычными жесткими дисками.

Представленные Huawei цифры выглядят впечатляюще, учитывая существующее положение дел. Например, простая стойка 42U может вместить до 288 жестких дисков, на которых можно хранить до 8,64 петабайт данных, при использовании жестких дисков Seagate емкостью 30 ТБ, оснащенных технологией магнитной записи с термоусилением - HAMR. При текущем энергопотреблении жестких дисков в 10 Вт, мощность такой стойки составляет около 2,88 киловатт. Существуют серверы хранения данных емкостью 4U, например, Asrock Rack 4U100-C612, которые способны вместить 100 дисков форм-фактора 3,5 дюйма и хранить до 3 петабайт данных при энергопотреблении 1 киловатт. В свою очередь, 10 таких серверов смогут хранить огромные 30 петабайт данных, что является значительным преимуществом по сравнению с технологией Huawei, если речь идет о ёмкости. Однако, такая стойка потребляла бы большее количество энергии.

Huawei предоставила немного информации о предстоящем выпуске OceanStor Arctic. Поскольку речь идет о магнитоэлектрическом диске (MED), а не о магнитоэлектрическом приводе. В основе технологии MED, по всей видимости, лежит магнитоэлектрический эффект, который создает связь между магнитными и электрическими свойствами материала. Однако, неизвестно, как это применимо к вращающимся дискам.