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Zelikman
AMD может выпустить открытый исходный код для прошивок своих видеокарт Radeon
В противном случае, компания может потерять разработчиков ИИ, заинтересованных в её видеоускорителях

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  Компания-разработчик искусственного интеллекта Tiny corp. утверждает, что с вероятностью 70% AMD представит открытый исходный код для своих прошивок графических процессоров Radeon к концу следующей недели. Ранее сегодня появилось сообщение X, которое это подтверждает. Этот обнадеживающий прогноз был сделан после обсуждения Tiny corp. и AMD проблем, с которыми столкнулся разработчик при создании своего будущего продукта - TinyBox на базе RX 7900 XTX для искусственного интеллекта. В случае, если AMD создаст прошивку с открытым исходным кодом, это позволит Tiny corp. и другим компаниям самостоятельно исправлять ошибки и увеличивать производительность графических процессоров AMD.

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  Стоит отметить, что AMD уже имеет опыт в открытом программном обеспечении, так как ее программное обеспечение Radeon Open Compute (ROCm) имеет открытый исходный код с момента выхода в 2016 году и поддерживает карты Radeon и Radeon Pro уже несколько месяцев. Однако, прошивка Micro Engine Scheduler (MES) для видеокарт AMD не имеет открытого исходного кода и разрабатывается только AMD.

  Когда стартап с искусственным интеллектом Tiny corp. обнаружил ошибки, связанные с MES на картах RX 7900 XTX, которые должны были использоваться в своем компьютере TinyBox, единственным решением для AMD было выпустить исправление. Tiny corp. или, возможно, ее основатель Джордж Хотц, обнародовали эти проблемы в своем аккаунте X вчера, заявив, что им не нравится, что MES не имеет открытого исходного кода, и что AMD должна немедленно исправить их базовый компилятор и драйверы.

  Учитывая решительность и активность Tiny corp.,они даже рассматривали возможность перехода на графические процессоры Nvidia или Intel, AMD не могла остаться равнодушной к таким публикациям, и ее генеральный директор Лиза Су заявила публично, что решение по устранению ошибок находится в разработке. Через несколько часов после публикации о проблемной прошивке Tiny corp. объявила о встрече с представителями AMD на следующий день. Tiny corp. также провела опрос пользователей X, спрашивая, верят ли они, что AMD создаст прошивку с открытым исходным кодом; на данный момент 52,8% голосов отдали предпочтение варианту "нет".

  "Мы не адепты открытого исходного кода... но нам нужно, чтобы планировщик и управление иерархией памяти были открытыми. Это необходимо для повышения производительности нейронных сетей", - говорится в сообщении компании.

  Если решение AMD останется на уровне 30%, это может заставить Tiny corp. отказаться от RX 7900 XTX в TinyBox и выбрать другого поставщика, вероятнее всего, Intel, поскольку графические процессоры Nvidia дороги и имеют еще меньшую открытость исходного кода. Однако, для AMD могут возникнуть более серьезные последствия, чем просто потерять одну компанию. Открытый исходный код является основным преимуществом аппаратно-программной экосистемы AMD в сфере искусственного интеллекта. Если AMD не найдет компромиссное решение, это может отпугнуть другие компании от использования платформы AMD.

#amd #видеокарты #технологии #искусственный интеллект #radeon #tiny corp
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