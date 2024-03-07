Однако, в связи с продолжающимися наступательными действиями российских войск на других участках соприкосновения, возможности Киева ограничены

Во время продвижения на Часов Яр подразделения российских войск начали наступательную операцию в направлении Клещеевки. Населенный пункт на сегодняшний день полностью разрушен, и продолжаются ожесточенные бои за владение окрестными высотами. Российские войска обходят Клещеевку по бокам, и линия соприкосновения теперь проходит по железнодорожной насыпи.

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Кроме того, продолжаются бои за расположенный на Юге от Клещеевки населенный пункт Андреевка, который располагается в одном километре. Если давление российской армии сохранится, то украинские формирования рискуют оказаться окруженными. Единственным способом избежать этого будет отступление на Запад, в сторону водоканала "Северский Донец-Донбасс", который находится в двух километрах от Клещеевки и Андреевки.

Тяжелые бои не прекращаются в центре Богдановки и на Юге населенного пункта Красное (Ивановское). Восточная часть посёлка и его центр уже под контролем российских войск. В то же время у украинской армии практически нет резервов на этом участке.

Город Часов Яр расположен к Западу от Артемовска и Авдеевки. В этот район и отошли украинские военные, покинувшие Авдеевку. Украинское командование пытается сформировать ударный кулак на этом участке линии боевого соприкосновения, направляя дополнительные резервы в Часов Яр из других направлений.

Однако, утверждается, что Киеву не хватает средств на строительство фортификаций. Украинский президент Владимир Зеленский противится выделению необходимых средств, поэтому украинские военные вынуждены использовать в Часов Яре укрепления, которые были возведены еще в 2015 году. Однако это может быть и дезинформация со стороны украинской стороны.