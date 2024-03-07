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Zelikman
Процессоры Threadripper 7000 стали самыми популярными моделями для рабочих станций
Данные высокопроизводительные процессоров стали самыми популярными для профессиональных рабочих станций

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  В 2023 году на рынке процессоров производителей Intel и AMD произошли значительные изменения. Intel продолжает заниматься разработкой клиентских процессоров, в то время как "Красный гигант" сосредоточивается на производстве высокопроизводительных процессоров для рабочих станций. AMD занимает первое место среди процессоров для рабочих станций, что компенсирует неудовлетворительные результаты Ryzen 7000 в 2023 году.

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  Одним из главных событий года для рабочих станций стал запуск Threadripper 7000. Включая как дорогие модели pro, так и обычные модели, он оказался значительным скачком по сравнению с предыдущей линейкой процессоров. Ранее считалось, что обычные модели Threadripper исчезли навсегда, когда выпущены были только процессоры pro. Хотя у обычных процессоров Threadripper 7000 всего четыре канала памяти и объем оперативной памяти до 1 ТБ в сравнении с восьми каналами и 2 ТБ для Threadripper pro 7000, они стоят примерно в два раза дешевле за каждое ядро.

  Threadripper 7000, несмотря на то, что дебютировал на рынке только в декабре, уже почти догнал вместе взятые модели Threadripper pro 5000 и 7000. Если бы были доступны данные за январь, можно было бы ожидать, что Threadripper вернется на первое место, как это было до выхода Threadripper pro 5000. Очевидно, что пользователи рабочих станций не хотят платить почти вдвое больше за то же количество ядер, даже если это предлагает увеличение каналов памяти и объема поддерживаемой оперативной памяти.

  В 2024 году будет интересно увидеть, сможет ли intel отобрать долю рынка у AMD в данной нише. Запуск Emerald Rapids в конце 2023 года открывает новые возможности, предположительно, для создания рабочих станций на его основе. Несмотря на то, что у них не так много ядер и используется тот же процессор intel, что и в Sapphire Rapids, Emerald Rapids оказывается довольно мощным, особенно для обработки рабочих нагрузок искусственного интеллекта.

#amd #intel #процессоры #технологии #threadripper 7000
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