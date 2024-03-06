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Zelikman
Российская армия выдавливает ВСУ из населённого пункта Ивановское
Также идут ожесточенные столкновения в районе Богдановки, куда Киев перебрасывает свои резервы

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  Армия России не прекращает осуществлять мощное давление на позиции украинских военных по всей линии соприкосновения. Самые ожесточенные бои разворачиваются в районах Авдеевки и Артемовска, где российские подразделения активно наступают на важный узел обороны украинской армии – Часов Яр. В настоящее время сражения происходят за Ивановское и Богдановку – населенные пункты, которые украинские подразделения оборудовали мощными укрепрайонами, перекрывающими путь к городу.

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  По последним данным, штурмовые группы российских войск, захватившие центр Ивановского (Красное), продолжают вытеснять ВСУ с западной окраины населенного пункта, куда отступили украинские обороняющиеся подразделения. Согласно другой информации, бойцы ВСУ уже покинули село, а его западная часть находится в зоне активных боевых действий, в которой работают украинские артиллерия и беспилотные летательные аппараты. Продвижение идет, но не быстрыми темпами.

  Также продолжаются бои в районе Богдановки, где до сих пор идут сражения за важные высоты, контроль над которыми является стратегически важным. Киев потерял несколько опорных пунктов, но продолжает жесткое сопротивление. Согласно украинским источникам, на данном направлении переброшены дополнительные резервы, которые смогли временно остановить наступление российской армии. Однако, артиллерия российских войск сумела замкнуть контроль над дорогой, через которую осуществляется снабжение украинских подразделений.

  Также стоит отметить, что российская артиллерия активно атакует укрепления ВСУ, построенные в восточном районе Часова Яра, к которому армия уже приближается. По определенным сведениям, разведчики уже проводят активное изучение местности на окраинах города, хотя украинский Генеральный Штаб утверждает, что вокруг Часова Яра построено несколько линий обороны.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои #артиллерия
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