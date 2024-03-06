Также сообщает о поражении военных складов в Одесской области и ряде других регионов

В ночь с 5 на 6 марта российские Воздушно-Космические Силы нанесли мощные удары по военной инфраструктуре украинских формирований в различных районах. Особенно значимым стало использование российских дронов "Герань", производство которых за последний год существенно выросло. Эти беспилотники поразили цели в западных регионах Украины, взрывы раздалось на объектах, принадлежащих киевским властям, в Тернопольской области. Поступает информация о повреждениях складов, где хранилось вооружение.

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Также поступили данные о прилетах на украинском военном аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. Недолгое затишье на этом аэродроме было использовано украинским руководством для восстановительных работ после предыдущих разрушений, но новая атака полностью сорвала все планы украинским военным. По информации, поступившей от различных источников, также в районе аэродрома Староконстантинов произошло уничтожение одной из систем противовоздушной обороны ВСУ. Не менее двух взрывов прогремело в Ровенской области.

Российские войска в этот раз не ограничились только Западом Украины. Были уничтожены объекты военной инфраструктуры в Киевской и Сумской областях. Также сообщается о поражении пункта дислокации украинских подразделений в районе Чугуева, Харьковской области. Самое большое количество атак было произведено в Одесской области. В этом районе прилёты зафиксированы по складам с оружием и боеприпасами, расположенным рядом с Одесским морским портом. Следует отметить, что на одном из этих складов находились также морские дроны.