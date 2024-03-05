Об этих намерениях заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил о планах сотрудничества с Китаем в целях доставки и размещения ядерной энергоустановки на Луне к 2035 году. В ходе своей лекции перед студентами, Борисов отметил, что проект серьезно рассматривается в настоящее время и представляет значимый интерес. По его словам, строительство энергоустановки будет осуществляться при помощи роботов.

реклама

В 2021 году Россия и Китай внесли свою дорожную карту по строительству научной станции на Луне, планируя завершить работы к концу 2035 года. В соответствии с информацией ТАСС, план проекта включает использование технических луноходов для проведения исследований, а также разработку нескольких интеллектуальных мини-роверов для исследования поверхности спутника Земли.

Использование ядерной энергии в космических полетах и в отдаленных районах земного шара не является непреодолимой проблемой. Соединённые Штаты, например, использовали плутоний-238 в качестве источника энергии для компьютеров, научных приборов и другого оборудования на более двадцати космических миссиях в силу его благоприятного периода полураспада. Россия также использовала другие радиоактивные материалы для питания удаленных маяков и атомных подводных лодок.

Юрий Борисов также отметил, что Россия выступает против размещения ядерного оружия в космосе, повторяя слова президента Владимира Путина, который ранее опроверг утверждения американцев о планах Кремля в отношении такого оружия. Борисов подчеркнул, что космос должен быть свободен от ядерного оружия.