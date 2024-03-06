Планируется стимулировать крупные компании использовать интуитивные физические элементы управления для основных функций транспортного средства

С начала января 2026 года водителям в Европе придется столкнуться с изменениями в интерьере автомобилей. Организация по безопасности транспортных средств, известная как Euro NCAP, объявила о введении новых требований, которые потребуют активации пяти важных функций автомобиля – поворотники, аварийные огни, стеклоочистители, звуковой сигнал и функции SOS – через физический контроль. Это будет необходимо для того, чтобы автомобиль мог получить пятизвездочный рейтинг безопасности.

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Мэтью Эвери, директор по стратегическому развитию Euro NCAP, отмечает проблему избыточного использования сенсорных экранов в автомобилях, говоря, что практически все производители переносят ключевые элементы управления на центральные сенсорные экраны, что заставляет водителей отвлекаться от дороги и увеличивает риск аварий из-за неосторожности.

Новые требования Euro NCAP, запланированные на 2026 год, стимулируют производителей использовать интуитивные физические элементы управления для основных функций автомобиля. Это позволит сократить время, затрачиваемое на отвлечение от дороги, и, следовательно, способствовать безопасному вождению, добавляет Эвери.

Несмотря на то, что тестирование Euro NCAP является добровольным и не может принудить автопроизводителей к изменениям, многие компании используют его рейтинги для улучшения безопасности своих автомобилей. Одним из производителей, которые, вероятно, ощутят наибольшие последствия этих изменений, является Tesla. В их автомобилях удалены выступы, используемые для указателей поворота, в пользу тактильных кнопок на руле. Многим это решение не понравилось, и некоторые утверждают, что оно было связано лишь с экономией денег, а не с комфортом клиентов.

С ростом числа технологий, особенно сенсорных экранов, в новых автомобилях возникают разногласия среди многих водителей. Они жалуются на то, что это отвлекает и имеет больший риск поломки по сравнению с традиционным физическим контролем.