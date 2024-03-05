Сырский пытается стабилизировать оборонительную линию ВСУ в данном районе

Командующий Вооруженными Силами Украины Сырский, стремясь избежать новых неудач и стабилизировать оборонительную линию после хаотичного отступления украинских формирований из Авдеевки, Ласточкино и Орловки, которое произошло вопреки его явному указанию, приказал перебросить резервы в Донецкую Народную Республику, снятые с других направлений, включая Николаевскую и Днепропетровскую области.

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Противоборствующая сторона активно перемещает силы к линии Бердычи-Орловка-Тоненькое, где украинское командование пытается укрепить оборонительные позиции. Сильнейшие контратаки со стороны украинской армии наблюдаются в направлении населенного пункта Бердычи, где продолжаются ожесточенные бои. По опорным пунктам ВСУ без перерыва отрабатывает российская авиация.

В попытке замедлить продвижение российских сил на Авдеевском участке, руководство перебросило десантно-штурмовые группы в район населенных пунктов Орловка и Бердычи, которые осуществляют операции, в том числе, в западной части Бердычи.

На Севере Марьинки российские войска закрепляются на окраинах Красногоровки. На участке Курахово армия продолжает продвигаться через Георгиевку. Сообщается о военных успехах в Новомихайловке. На Угледарском направлении активно работают российские реактивные системы залпового огня, разрушающие оборонительные сооружения ВСУ. Кроме того, отмечается значительный прирост потерь иностранной техники, поставленной армии Украины союзниками с Запада.