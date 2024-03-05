Среди них в основном техника западного образца: Caesar, Krab и PZH-2000

В целях устранения кризиса в охваченном боевыми действиями районе на Ореховском участке линии соприкосновения, командование украинских вооруженных сил приняло решение о переброске значительных резервных сил. Такое решение было вызвано существенным ухудшением ситуации для украинской армии на этом направлении.

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По данным, полученным из различных источников, резервы украинских войск, развернутые в районе Работино, были укреплены двумя батареями самоходок, таких как "Caesar", "Krab" и "PZH-2000". Данные установки были задействованы в ракетных обстрелах продвигающихся российских войск на дистанции порядка 37-45 километров, применяя кассетные боеприпасы M864 DPCIM и V-LAP.

Действия украинских формирований начали вызывать серьезные трудности для российских подразделений. Для парирования появившегося препятствия, операторы ударных беспилотниов активно используют барражирующие боеприпасы "Ланцет". Это объясняется ограниченной дальностью действия российской артиллерии, который составляет 33,1 километра.

Тем не менее, военные корреспонденты сообщают, что украинские войска успешно применяют разноуровневые средства для подавления командно-телеметрических каналов БПЛА Вооруженных Сил Российской Федерации.

Помимо этого, в районе Работино был установлен постоянно действующий беспилотный разведывательно-ударный контур, что стало новым препятствием для российских войск. Тем не менее, эта проблема также будет решена.