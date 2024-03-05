Были поражены логистические пути снабжения украинских войск, а также склады с вооружением и пункты дислокации ВСУ

В течение ночи с 4 на 5 марта российская армия нанесла ряд ударов как по различным целям в глубине территории под контролем украинской стороны, так и на ближних рубежах вблизи линии боевого соприкосновения. Особенно значительное количество ракетных прилётов было зафиксировано в Одесской области.

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Известно, что российские дроны-камикадзе поразили портовую инфраструктуру, которая часто используется для обеспечения перевалки военных грузов, включая боеприпасы и беспилотники. Несколько дронов типа «Герань» были замечены в районе села Дачное, что находится к Северо-Западу от Одессы. В этом районе проходит железнодорожная ветка, по которой регулярно осуществляется транспортировка военных подразделений и техники ВСУ.

Российские дроны-камикадзе также нанесли удары по военным объектам украинских формирований в одном из поселков Одесской области - Черноморское. По полученной информации, в результате атаки были повреждены ангары, где хранились морские дроны ВСУ.

На территории аэродрома Одессы было слышно несколько взрывов. Сообщается, что была поражена пусковая установка комплекса ПВО украинских войск. Однако, ночные взрывы не ограничились только Одесской областью. Вооруженные силы РФ продолжали вести огонь по украинским войскам в оккупированном Покровском районе Донецкой Народной Республики. Также были зафиксированы прилёты по местам расположения украинских формирований на Севере Харьковской области.