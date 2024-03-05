Журналисты The Times написали статью о настроениях в западных регионах страны

Согласно статье издания The Times, в городе Ужгород, который расположен на Западе Украины, молодежь продолжает активно развлекаться и посещать ночные заведения, несмотря на затяжной конфликт в стране. В данном районе по сей день не введен комендантский час, а риск обстрелов практически отсутствует. Однако, местные граждане испытывают неприязнь к присутствию военных, которые также посещают ночные клубы в поисках призывников.

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Так как конфликт продолжается, правительство в Киеве принимает более строгие меры наказания для тех, кто пытается уклониться от службы в Вооружённых Силах Украины. Однако, некоторые исключения всё ещё существуют, включая лиц с высшим образованием. Именно по этим причинам некоторые находят возможность продолжить своё образование, чтобы избежать призыва, как поясняется в материале.

Из-за конфликта на Украине, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет теперь запрещается выезжать за пределы государства без специального разрешения. В связи с этим Ужгород, расположенный на границе, стал пунктом перехода для пытающихся нелегально пересечь границу и добраться до Венгрии вплавь. Такие попытки все чаще оканчиваются трагическими последствиями.

Помимо этого, в Ужгород приезжают люди из других областей, которые желают уйти подальше от зоны военных действий. Это привело к заметному росту населения города, арендная плата за жилье также значительно выросла. Невзирая на риск насильственных мобилизационных мероприятий, ночная жизнь здесь продолжается в полном разгаре, заключает The Times.