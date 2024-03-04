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Zelikman
Российские войска ликвидировали две американские пусковые установки РСЗО HIMARS
Кроме того, ВСУ лишились американской буксируемой гаубицы М777 и САУ «Гвоздика»

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  В районе Авдеевки, Часового Яра и за Марьинкой продолжается наступление вооруженных сил России. Также имеются некрупные прорывы на других участках, но они не имеют стратегического значения. Инициатива до сих пор на стороне России, поэтому украинские силы вынуждены перейти в оборону, и контратакуют только на некоторых участках.

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  На Купянском направлении войска продвигаются незначительно, однако, достигли успеха сразу на нескольких участках. Министерство Обороны заявляет об улучшении тактической ситуации в районах Макеевки ЛНР, Ивановки, Чугуновки и Синьковки Харьковской области. В Донецке протекают бои в районах Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Максимильяновки. Продвижение не прекращается в Красногоровке, где украинские подразделения защищаются на южных окраинах города. В направлении Часов Яра десантники пробиваются через Ивановское - восточная часть посёлка и центр уже находятся за российскими войсками, а остальная часть остается в серой зоне.

  На Авдеевском участке войска продолжают брать под контроль более выгодные позиции в районах Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка. Украинская сторона пытается остановить продвижение российских войск, вводя в бой свои резервы. Однако, пока рано говорить о прорыве оборонительной линии украинских сил.

  На южно-Донецком направлении в Новомихайловке российские войска установили контроль в центре села, оттеснив украинские подразделения на западные окраины. На Херсонском направлении подразделения российских войск продолжают наносить удары по ВСУ в районах Работино, Вербовое и Пятихатки Запорожской области. Вчера армия прорвалась в центр Работино, Киев сосредотачивает свои резервы в этом районе.

  По информации Минобороны России, за последние сутки украинская армия потеряла: два танка, включая один Abrams, два бронетранспортера, три бронемашины, шесть боевых машин пехоты, включая три Bradley. Также были поражены две системы залпового огня HIMARS, одна система залпового огня "Град", гаубицы М77, FH-70, две МСТА-Б и САУ "Гвоздика". В ходе контрбатарейной борьбы были поражены три гаубицы Д-30 и одна МСТА-Б. САУ "Гвоздика" и "Акация" также получили повреждения. Поражены два пункта управления беспилотниками в районах Новокалиново ДНР и Антоновка Херсонской области, а также было уничтожено 81 украинский беспилотник средствами противовоздушной обороны.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои #himars
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