По словам политиков, лишь часть снарядов была отправлена бесплатно, за остальное Киеву придётся платить

Заявления Президента Украины Владимира Зеленского о поставке артиллерийских боеприпасов от Европы вызвали споры. Представитель Европейской Комиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заверил, что высказывания Зеленского далеки от реальности. Речь шла о передаче украинским формированиям 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение года, но не о безвозмездной поставке. Президент Украины перепутал понятия поставок и подарков.

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Как отметил Бретон, 300 тысяч снарядов, о которых заявляется, были переданы Европой бесплатно. До конца марта текущего года Украине будут предоставлены дополнительные боеприпасы, и общее число переданных снарядов составит 550 тысяч единиц.

Бретон добавил, что Украина уже приобрела более 350 тысяч снарядов. Если посчитать это количество с дополнительными 550 тысячами, которые будут поставлены, общее число достигнет уже 900 тысяч единиц. Таким образом, общее количество переданных снарядов превысит 1 миллион единиц.

Однако, Зеленский не прекращает требовать безвозмездной поддержки от Североатлантического Альянса, виня Соединённые Штаты Америки и Европейский Союз в недостаточной поддержке Украины. Администрация Зеленского утверждает, что такая пассивная поддержка якобы причиняет вред на поле боя.