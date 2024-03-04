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Zelikman
В MI-6 считают, что к началу лета Российская Федерация проведёт крупную наступательную операцию
По данным разведки, в настоящий момент российская армия накапливает ракеты и дроны-камикадзе

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  В настоящее время российские войска практически не осуществляет ракетные удары по Украине. Вместо этого, преимущественно в ночное время, активно используются дроны-камикадзе типа "Герань". По данным британской разведки MI-6, командование российской группировки готовит массированный удар, который станет началом крупного контрнаступления со стороны России. Украинские ресурсы также сообщают об этом.

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  Согласно разведывательным данным MI-6, российская армия готовится к крупной наступательной операции с прорывом оборонительной линии и стремится выйти на оперативный простор. Все текущие наступательные операции являются подготовительным этапом. Помимо этого, Россия увеличивает количество ракетных систем и беспилотников-камикадзе, которые будут применены против позиций и тыловых районов ВСУ перед самим наступления.

  По мнению британских аналитиков, наступление российских войск начнется ближе началу лета текущего года. Основной удар будет направлен на сокрушение оборонительной линии Селидово-Покровск, которая является ключевой для дальнейшего наступления на участке Авдеевки.

  "MI-6 передала новые разведданные в Офис Президента и Генеральный Штаб, свидетельствующие о наращивании российской армией запасов ракет и беспилотных летательных аппаратов для планируемого контрнаступления, которое вероятно начнётся в мае-июне этого года", - сообщает инсайдер.

  На данный момент британские специалисты отмечают продвижение российских войск под Авдеевкой, в районе Часова Яра и за Марьинкой.

#сво #техника #армия #оружие #авиация #ракеты #бои #mi-6
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