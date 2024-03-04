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Zelikman
Глава "Ростеха" Чемезов: Танк Т-14 «Армата» принят на вооружение Армии России
Т-14 «Армата» не будет использоваться в зоне проведения Специальной Военной Операции

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  Новейший танк Т-14 "Армата" был официально принят на вооружение российских войск, однако, принимать участие в СВО на Украине он не будет. Об этом заявил глава российской государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

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  Танк "Армата" уже взят на вооружение, хотя тесты еще не завершены. По технической части он существенно превосходит все существующие танки Вооруженных Сил России, но дороговизна производства делает его непригодным для использования в настоящий момент. Министерство Обороны предпочитает закупать более доступные танки Т-90М "Прорыв", которые, тем не менее, обладают отличными характеристиками.

  "Армата", хотя и обладает впечатляющими функциональными возможностями, является довольно дорогостоящей. В настоящее время армия вряд ли будет ее использовать. Проще приобрести более дешевые Т-90-е", - заявили в корпорации.

  Тем не менее, Сергей Чемезов подчеркнул, что речь идет исключительно о Специальной Военной Операции, требующих больших финансовых затрат. Поэтому ставку делают на более доступные танки и другое вооружение. Ранее сообщалось, что "Армата" прошла испытания в Сирии.

  Т-14 "Армата" - новейшая техника, главной особенностью которой является необитаемая башня. Управление пушкой осуществляется из бронекапсулы, находящейся внутри танка. Он оснащен 125-миллиметровой пушкой 2А82, дизельным двигателем с мощностью 1500 лошадиных сил и комплексом активной защиты "Афганит".

#сво #техника #армия #оружие #танки #т-14 армата
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