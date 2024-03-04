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Zelikman
Российские ВКС последние дни всё активнее отрабатывают по гарнизону ВСУ Часов Яра
Авиация использует фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции

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  На сегодняшний день не прекращается активное наступление российской армии на Часов Яр. В настоящий момент продвижение войск осуществляется в двух ключевых направлениях: с востока, где ведутся сражения в окрестностях Ивановки, а также с севера или северо-востока, из района Богдановки.

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  Центральная часть Часов Яра представляет собой самую высокую точку в округе. Это дает украинским формированиям определенное преимущество в плане наблюдения и артиллерийских ударов. Разница в высоте от Ивановки до центра Часов Яра составляет более 110 метров.

  Для лишения украинских сил этого преимущества, российские войска предпринимают попытки занять высоты к югу от Богдановки, на востоке от микрорайона Канал. Этот микрорайон Часов Яра расположен отдельно - к востоку от канала Северский Донец – Донбасс.

  В настоящее время российская авиация наносит удары по украинским позициям в микрорайоне Канал, используя в основном фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Бомбы с УМПК причиняют существенный ущерб украинскому гарнизону в восточной части Часов Яра. Также производятся точечные удары по позициям ВСУ в центральной части города, включая уничтожение его наблюдательных пунктов и станций слежения за российскими войсками.

  Киевские войска в настоящее время укрепили определенную линию обороны на юго-восточной окраине города, в районе автомобильной дороги Н-32. Дорога проходит от Артемовска через Ивановское в направлении Константиновки. При этом сама Константиновка находится на низменности по отношению к Часову Яру. Поэтому командование украинских вооруженных сил прекрасно осознает, что потеря Часова Яра приведет к потере Константиновки и более крупной территории.

#сво #техника #армия #оружие #авиация #вкс #бомбы #фаб-1500 с умпк
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