По имеющимся данным, в районе Авдеевки может находиться ещё два танка Abrams





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Согласно информации, размещенной на российских и украинских ресурсах, третий американский танк Абрамс был атакован при помощи двух FPV-дронов "Упырь". На видеозаписях, опубликованных в сети, можно увидеть момент поражения боевой машины. Танк получил два удара - один из них пришелся на бок башни, а второй был нанесен сверху. В момент атаки экипаж уже покинул танк. Из-за нарушения двигательных функций техники экипаж эвакуировался в безопасное место. По предварительным данным, танк был поврежден гранатометом, а после этого окончательно уничтожен беспилотными аппаратами. Военнослужащие штурмовой группы 30-й мотострелковой бригады нанесли точный удар, который повредил гусеницу танка.

В зоне боевых действий под Авдеевкой было зафиксировано приблизительно 5 американских танков, из которых уже 3 получили повреждения во время атаки российской армии. Оставшиеся две единицы скрываются, однако, и их наверняка ожидает та же судьба и в ближайшее время они будут уничтожены. Военные отмечают, что американский танк Абрамс гораздо более уязвим в сравнении с немецким Леопардом 2, преимущество которого было доказано в боевых условиях.





FPV-дрон "Упырь", получивший прозвище "народный", активно используется в этом районе с мая прошлого года. Этот беспилотный летательный аппарат был разработан в инициативном порядке и успешно проявил себя в боевых действиях. Небольшой размер дрона позволяет ему нести взрывные устройства, включая самодельные, а также обладать достаточной мощностью для поражения бронетехники украинских войск, включая танки.