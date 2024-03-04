В 2022 году одно из дочерних предприятий китайской государственной компании закупило порядка 1 миллиона баррелей из резерва США

Контрабандный сбыт нефти из стратегических запасов США в Китай будет нелегальным согласно закону о государственном финансировании, опубликованному в воскресенье.

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Критики республиканцев пытались запретить продажу нефти из резервов в Китайскую Народную Республику после того, как компания Unipec America Inc., дочерняя компания китайской Sinopec Corp., приобрела почти 1 млн баррелей нефти из резерва в 2022 году. По закону министерство энергетики должно продавать нефть из стратегического запаса на конкурентных аукционах, независимо от национальности покупателя. В 2017 году администрация Трампа продала нефть государственной нефтяной компании Китая - PetroChina International.

Стратегический нефтяной резерв, созданный после арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах, сейчас составляет 360 миллионов баррелей, что является почти 40-летним минимумом. В 2022 году администрация Байдена выделила 180 миллионов баррелей из резерва для стабилизации цен на нефть и газ после конфликта между Россией и Украиной. Администрация постепенно пытается пополнить запасы, закупив около 23 миллионов баррелей с прошлого года.

Формулировки в законодательстве о государственном финансировании аналогичны законопроекту, принятому в прошлом году республиканцами в Палате Представителей, который так и не был рассмотрен в Сенате. Конгресс намерен принять законопроект до истечения крайнего срока частичного отключения в пятницу.