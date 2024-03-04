Были уничтожены склады с боеприпасами и разрушены объекты военной-промышленного комплекса Украины

В ходе ночных операций с 3 на 4 марта, российские вооруженные силы нанесли ряд ударов по объектам в тылу украинских формирований. В рамках этой серии ударов были атакованы объекты, принадлежащие украинским силам в Харькове. Информация говорит о множественных поражениях как объектов промышленности, задействованной в боевых действиях против России, так и на местах размещения личного состава и центры военного планирования.

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Один из ударов пришелся на базу иностранных добровольцев, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил. Кроме того, 4 марта были нанесены удары по объектам, расположенным на территориях Донбасса, находящихся под контролем украинских сил. Например, точное попадание в склад боеприпасов было зафиксировано в городе Доброполье, который находится в Покровском районе. В социальных сетях появились сообщения о детонации, которая продолжалась около 10-15 минут.

В то же время, продолжаются удары по украинским подразделениям на линии соприкосновения. Российские войска нанесли массированный артиллерийский удар по остаткам гарнизона украинских сил в Новомихайловке. Этот поселок стал ключевым узлом обороны на Севере от Угледара, после его потери украинскими военными. В результате атаки были разрушены опорные пункты и уничтожено несколько единиц бронетехники, а также станция контрбатарейной борьбы западного производства.

Напомним, что российская армия в прошлые выходные сразилась за центр Новомихайловки, ранее она уже взяла под контроль промышленную зону этого посёлка на Юге. Украинская сторона пытается удержать оборону на Севере и Западе населённого пункта.