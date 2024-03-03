Несмотря на старания украинского руководства не допустить повторения истории с танками Leopard-2 и Challenger-2, российские военные успешно поражают и американские танки

В результате боевых действий на Авдеевском участке, в районе Бердычей, российская армия снова поразила американский танк Abrams. Это уже третий подбитый танк в этой местности, согласно поступающей информации от военных корреспондентов.

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Командование войск "Центр" отправило в бой 47-ю бригаду, ранее находившуюся в резерве. Именно танки этой бригады стали целью российских бойцов, которые отстаивали свои позиции с огневой точки вплотную. Очевидно, американские танки Abrams старались использовать как можно осторожнее, но российским воинам удалось подбить уже третий танк. Некоторая информация говорит о наличии пяти таких танков в районе Бердычей.

По предоставленным данным, третий американский танк abrams был обездвижен гранатометом, а затем уничтожен бойцами 30-й мотострелковой бригады в составе штурмовой группы. Дальнейшие подробности произошедшего не разглашаются.

Следует отметить, что это не первый случай уничтожения американских танков в Бердычах. Первый танк был подбит 26 февраля с помощью дрона-камикадзе, а затем добит гранатометом. За этот подвиг боец получит награду в размере 10 миллионов рублей от актера Ивана Охлобыстина. Второй танк также был уничтожен в том же районе, о чем стало известно 29 февраля. И теперь имеем третий успешный случай.

Отметим, что американцы поставили войскам самую базовую модификацию танка M1A1 Abrams. Несмотря на возможные меры предотвращения их потери на передовой, необходимость применения в бою данных танков стала неизбежной.