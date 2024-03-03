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Zelikman
Индонезия запустила серийное производство новейшего танка Tiger
Данная техника стала первым современным средним танком, имеющим передовые технологии

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  28 февраля индонезийская армия получила новые образцы военной техники. И в первую очередь стоит отметить поступление первой партии средних танков Tiger, что сигнализирует о начале регулярных поставок этого танка для нужд Вооруженных Сил страны.

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  В сообщении PT Pindad говорится, что Tiger является первым современным средним танком, оснащенным передовыми технологиями. Контракт на поставку 18 танков был подписан еще в 2019 году, однако выполнение этого контракта неоднократно откладывалось.

  Создание нового танка было одной из приоритетных программ местной оборонной индустрии, инициированной военным ведомством страны. При разработке танка в значительной степени опирались на предложения военно-промышленного комплекса Турции.

  Машина Tiger, созданная в результате партнёрской работы двух стран и известная как Harimau («Тигр») на местном языке, весит 30 тонн. МТО расположено в задней части танка. Башня C3150 имеет два места и оснащена 105-миллиметровой пушкой, дополненной универсальным 7,62-миллиметровым пулеметом, способным атаковать воздушные цели благодаря большому углу вертикальной наводки (+42 градуса).


  Баллистическая защита танка соответствует 5-му уровню стандарта STANAG 4569, что позволяет выдерживать попадание 30-мм бронебойного снаряда на расстоянии 500 м и осколков от 155-мм осколочно-фугасного снаряда при его подрыве в радиусе 10 м. Танк также обладает противоминными возможностями, позволяющими выдержать взрыв 10 кг военно-технического взрывчатого вещества под гусеницей.

#технологии #армия #оружие #танки #бронетехника #индонезия
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