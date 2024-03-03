По мнению экспертов, сегодняшние удары стали реакцией на обстрел Брянской области

Вероятно, в качестве реакции на частые удары по пограничным регионам Российской Федерации и гражданским инфраструктурным объектам со стороны украинских военных, Воздушно-Космические Силы и артиллерия России наносят разрушительные удары по вооруженным формированиям и военной технике украинской армии в районах, прилегающих к российской границе.

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Например, в Харьковской области авиация из состава Вооруженных Сил России Западной группировки войск поразила объекты временной дислокации украинской армии и ангары, где размещалась военная техника. В Сумской области российские артиллеристы уничтожили самоходную артустановку Вооруженных Сил Украины под названием 2С1 «Гвоздика». Для этого использовался высокоточный боеприпас «Краснополь».

Также сегодня российские летчики нанесли удар по базе элитного подразделения сил специальных операций украинской армии, которая располагалась недалеко от границы России, в Глухове, Сумской области. Факт этой операции и ликвидации спецназовцев подтверждают также украинские средства массовой информации.

Среди пораженных диверсантов значился Назар Соколовский, ранее депутат сельского совета из Западной Украины, Тернопольской области. Сообщается, что силы специальных операций Украины являются наиболее боеготовыми бойцами. Большинство из них обучалось у экспертов из Соединённых Штатов Америки и других западных стран. Фактически, большинство из них является членами филиала ЦРУ.