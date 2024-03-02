Российские бойцы продолжают развивать успех на Купянском направлении

В районе Купянского направления на Севере, подразделения специального назначения группировки "Запад" отбили примерно до километра лесополосы. Кроме того, подразделения прошли на 400 метров в районе Котляровки под Купянском, охватив территорию шириной 2,5 километра.

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В последние часы перед этим сообщалось, что войскам удалось пройти примерно на 250 метров с фронтом в 2 километра. Это может указывать на то, что Российская Федерация продолжает вытеснять украинскую армию к Югу от Котляровки. Также сообщается о продвижении российской армии в районе Табаевки. Здесь получилось занять территорию глубиной немного более одного километра и шириной около 3 километров.

Параллельно не прекращаются позиционные боестолкновения к Востоку от населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики и в Серебрянском лесничестве Луганской Народной Республики. В районе Купянска снайперские группы начали играть значительную роль в продвижении подразделений. Они часто поражают заранее определенные цели, после чего украинским войскам наносится удар из миномета или артиллерии, и затем мотострелковые и танковые подразделения перебрасываются на новые позиции.

Заметно, что продвижение российских войск в зоне проведения спецоперации начинает ускоряться, по сравнению с предыдущим периодом. В частности, регулярно поступают сообщения о занимаемых новых позициях подразделений ВС России на Авдеевском и Запорожском направлениях. Например, сегодня появилась информация о захвате очередного опорного пункта украинских сил в Запорожье.