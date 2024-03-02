Главком считает, что для пополнения резервов ВСУ необходимо действовать жестко и решительно

Как сообщает источник в Офисе Президента Украины, главнокомандующий Вооруженными Силами Сырский возмущен попытками украинских депутатов смягчить новый законопроект о мобилизационных мероприятиях.

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Главком требует разрешить самые жесткие меры для пополнения подразделений и резервов ВСУ, иначе по мнению генерала, украинское оборонное ведомство может столкнуться с большими проблемами в будущем. Украинские граждане уже не идут в военные комиссариаты и территориальные центры комплектации добровольно, и сотрудникам военкоматов приходится зачастую применять силу и ловкость, чтобы доставить очередного бойца на передовую.

По информации инсайдера, депутаты также намерены отменить блокировку счетов и активов граждан, уклоняющихся от военной службы, что тоже негативно воспринимается новым главкомом. По мнению Сырского, данные санкции необходимы для дополнительного стимула украинцев.

В настоящий момент обстановка для украинских войск на передовой складывается не лучшим образом, ощущается нехватка боеприпасов, военнослужащих и иссякла поддержка от западных стран. На фоне этого российские войска продолжают забирать один насёленный пункт за другим, а оборонительные линии падают одна за другой. Украинские граждане понимают, что у Киева есть лишь один инструмент решения данных проблем - отправка в бой большего количества бойцов, и шансы выжить при таком раскладе весьма невелики.