Сообщается об уничтожении пунктов дислокации ВСУ, складов с оружием и военной техники, а также логистической инфраструктуры

Российские вооруженные силы провели ночные дальнобойные удары, направленные на тыловые районы контролируемые ВСУ. Сообщается о нескольких ударах, нанесенных по объектам в разных регионах Украины.

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В результате атаки были поражены места размещения украинских военных в Харькове и Харьковской области. Имеются данные о том, что российские ударные дроны и ракеты способствовали уничтожению членов вооруженных формирований, включая иностранных добровольцев, прибывших на Украину для вступления в украинскую армию. Хотя после заявлений Макрона становится сложно определить, были ли эти формирования добровольческими или уже кадровыми военнослужащими из стран Североатлантического Альянса. Российским силам по большому счету это и не играет никакой роли, удары наносятся по всем, поднявшим оружие против Российской Федерации.

Зафиксированы также прилеты на военную инфраструктуру украинских сил в Чугуеве, которая служит логистическим центром ВСУ для переброски сил и средств в Купянск. Благодаря атакам российских ВКС, переброска этих сил и средств через реку Оскол стала крайне сложной в районе Купянска-Узлового.

Произведены удары по объектам украинской армии в Одессе. Уничтожены места размещения военнослужащих ВСУ и склады оружия. Однако, из-за неэффективной украинской системы противовоздушной обороны, произошел взрыв в гражданском секторе. Также произошли взрывы в районе аэродрома Кривого Рога в Днепропетровской области.