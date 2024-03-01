В настоящий момент подобными моделями оснащаются лишь премиальные аппараты

На протяжении последнего времени появилось множество инсайдов по ожидаемым моделям iPhone 17 и 17 Plus, которые должны поступить в продажу в следующем году. Согласно свежему отчету от elec, в 2025 году Apple намеревается впервые применить рекламную технологию отображения на своих более доступных телефонах iPhone.

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Нововведение предполагает динамическую регулировку частоты обновления экрана от 1 Гц до 120 Гц, что обеспечивает более плавную прокрутку и анимацию. Снижение частоты до 1 Гц позволяет отображать статический контент на экране, что в свою очередь экономит заряд батареи. В этих моделях будет использоваться улучшенная объединительная плата из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), тогда как в современных моделях, таких как iPhone 15 и 15 Plus, применяется менее производительный кремний (LTPS).

Но почему же Apple до сих пор оставляет экраны LTPO только в своих премиальных моделях Pro? Как и многие другие функции, ограничение использования продвинутых технологий только в устройствах высшего класса помогает компании дифференцировать свою линейку продуктов и стимулировать покупателей к покупке более привлекательных моделей Apple. В конечном итоге, несмотря на то, что компания не всегда реагирует на конкурентов, ей необходимо постоянно внедрять новые технологии в более широкий спектр iPhone, чтобы предотвратить устаревание. Ранее в этом году Samsung обновила всю линейку Galaxy S24, оснащая экранами LTPO.

Согласно отчету, Apple планирует внедрить рекламные панели LTPO во все четыре модели iPhone 17 2025 года. Скорее всего, это означает, что они также получат функцию "всегда включенный дисплей", которую Apple в настоящее время предлагает в моделях iPhone Pro, то есть пользователь всегда сможет видеть важную информацию, такую как время и уведомления, даже когда экран заблокирован.