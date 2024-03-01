Сообщается, что танк ВСУ открыл огонь по пограничному пункту "Троебортное"

Танковый удар, нанесенный ВСУ, был нацелен на уничтожение таможенного пункта, расположенного на территории Брянской области. Данная информация поступила из ряда российских источников.

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Согласно имеющейся информации, в результате нанесённого удара, сгорели три грузовых автомобиля. Одна машина получила повреждения от осколков танкового боеприпаса. Инцидент произошел в Севском районе на пограничном пункте "Троебортное". Информации о погибших и раненых среди сотрудников пограничного пункта и мирных граждан пока нет.

ВСУ регулярно проводят обстрелы приграничных районов и нападают на них с помощью ударных дронов-камикадзе. Наиболее частой целью ВСУ являются Белгородская, Брянская и Курская области, расположенные на границе с Украиной. Украинская армия использует минометы, реактивные системы залпового огня и обычную артиллерию.

Приостановить подобные атаки, в текущих реалиях, возможно только путем проведения операции в тех районах, откуда украинские силы ведут огонь, прежде всего Сумской и Харьковской областей. Ранее такую позицию озвучил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что Кремль знает о данной проблеме и уже рассматривает возможность создания «санитарной зоны» на указанных территориях.

Такое решение дало бы возможность как минимум снизить риск обстрелов городов и населенных пунктов, расположенных вдоль границы, со стороны минометов и артиллерийского оружия. Проблему ударов дронами-камикадзе придется решать путем усиления систем противовоздушной обороны.