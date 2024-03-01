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Танковый удар, нанесенный ВСУ, был нацелен на уничтожение таможенного пункта, расположенного на территории Брянской области. Данная информация поступила из ряда российских источников.
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Согласно имеющейся информации, в результате нанесённого удара, сгорели три грузовых автомобиля. Одна машина получила повреждения от осколков танкового боеприпаса. Инцидент произошел в Севском районе на пограничном пункте "Троебортное". Информации о погибших и раненых среди сотрудников пограничного пункта и мирных граждан пока нет.
ВСУ регулярно проводят обстрелы приграничных районов и нападают на них с помощью ударных дронов-камикадзе. Наиболее частой целью ВСУ являются Белгородская, Брянская и Курская области, расположенные на границе с Украиной. Украинская армия использует минометы, реактивные системы залпового огня и обычную артиллерию.
Приостановить подобные атаки, в текущих реалиях, возможно только путем проведения операции в тех районах, откуда украинские силы ведут огонь, прежде всего Сумской и Харьковской областей. Ранее такую позицию озвучил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что Кремль знает о данной проблеме и уже рассматривает возможность создания «санитарной зоны» на указанных территориях.
Такое решение дало бы возможность как минимум снизить риск обстрелов городов и населенных пунктов, расположенных вдоль границы, со стороны минометов и артиллерийского оружия. Проблему ударов дронами-камикадзе придется решать путем усиления систем противовоздушной обороны.