По словам Игоря Кимаковского, российская армия взяли под огневой контроль новые пути снабжения украинских войск

ВС РФ полностью контролируют путь снабжения, ведущий к Часову Яру, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский журналистам. Он также отметил, что через данный маршрут осуществлялось снабжение украинских войск на данном участке линии соприкосновения.

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Кимаковский также рассказал репортёрам о поражении украинский войск в окрестностях Часова Яра. Подразделения нанесли значительный урон украинский технике и живой силе. Российские военные заметили движение двух колонн Вооруженных Сил Украины, когда они приближались к месту дислокации. Подразделения Киева попытались замаскировать свою технику и личный состав, но координаты уже были переданы артиллеристам ВС России, которые точным огнем поразили цель.

"Украинским войскам не удалось скрыться", - сказал советник Пушилина.

По итогу, украинские формирования потеряли некоторое количество бронетехники и около двадцати солдат. Часов Яр - город в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики, в настоящее время находится под контролем украинской армии и является стратегически важным пунктом. Здесь расположена железнодорожная станция и обширная промышленная зона. В окрестностях города также имеются оборудованные укрепления ВСУ.