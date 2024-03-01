Также сообщается о поражении ряда укреплений и пунктов дислокации украинских войск

В ночь с 29 февраля на 1 марта российские ВКС провели новый ряд ударов по укреплениям и инфраструктуре украинских формирований. Особое внимание уделили разрушению моста через реку Оскол между Осиновым и Купянск-Узловым южнее Купянска. Этот мост активно использовался Вооружёнными Силами Украины для перемещения подразделений и бронетехники на правый берег Оскола, где российская армия осуществляют наступательные действия.

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Поражение переправы, ранее отстроенной киевскими войсками, значительно осложнит транспортные коммуникации на Юге от Купянска. Согласно последним данным, авиация Воздушно-Космических Сил России применила авиабомбы с УМПК в этом ударе.

Военные также также атаковали украинские войска в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Главнокомандующий Сырский отдал приказ направить дополнительные резервы для участия в боевых действиях "с целью отбить утраченные позиции на Кураховском и Авдеевском направлениях".

Помимо этого, ночью произошло несколько взрывов в Днепропетровской области. Пострадали пункты дислокации ВСУ и размещения техники в городе Павлограде. По имеющимся данным, были уничтожены грузовые машины, транспортирующие ударные и разведывательные дроны на передовую.