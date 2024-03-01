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Zelikman
Компания Nextorage выпустила твердотельные накопители объёмом 8 терабайт
Всего имеется две модели, единственное отличие между ними заключается в наличии радиатора охлаждения

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  Компания Nextorage представила два новых твердотельных накопителя с емкостью 8 Тб, которые составляют конкуренцию лучшим моделям в своем классе. Эти накопители PCIe 4.0 сочетают в себе высокую плотность и отличную производительность.

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  Модель NE1N8TB из серии G от Nextorage имеет стандартный форм-фактор M.2 2280 без радиатора и предназначена для пользователей настольных компьютеров и ноутбуков. Тем временем, модель NEM-PA8TB из серии NEM-PA оснащена алюминиевым радиатором, покрытым черным алюминатом, и разработана в первую очередь для владельцев PlayStation 5. NEM-PA8TB также может использоваться с обычными настольными компьютерами, но требуется достаточно свободного пространства, так как радиатор не может быть снят.

  Несмотря на разные обозначения, оба накопителя используют один и тот же восьмиканальный контроллер с 3D TLC NAND и скоростью 1200 Мб/с. На сайте Nextorage не указана модель контроллера, но, вероятно, это контроллер Phison E18. Ранее Nextorage была совместным предприятием дочерней компании Sony, Sony Storage Media Solutions Corporation (SMSS) и Phison.

  Так как NE1N8TB и NEM-PA8TB изготавливаются из одних и тех же компонентов, их производительность одинакова. Оба обеспечивают скорости последовательного чтения и записи до 7300 Мб/с и 6600 Мб/с соответственно.

  Nextorage предоставляет на NE1N8TB и NEM-PA8TB ограниченную пятилетнюю гарантию или до достижения максимального значения TBW (количество байтов, которое можно записать на накопитель). Оба накопителя рассчитаны на 10 000 TBW и предназначены для длительного использования.

  NEM-PA8TB уже имеется на Amazon по цене $849,99. Однако, модель NE1N8TB пока продаётся только в Японии по цене примерно в 865 долларов.

#технологии #компьютеры #железо #накопители #m2 ssd
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