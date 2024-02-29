Как оказалось, некоторые военнослужащие, проходящие службу в тылу, получали жалование наравне с участниками боевых действий

Результат проведенного аудита Министерства Обороны Украины показал, что в военном ведомстве имели место неправомерные выплаты военным на 186 миллионов гривен (чуть меньше 5 млн долларов).

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В сообщении украинского оборонного ведомства утверждается, что ряд военнослужащих, находившихся в постоянных пунктах дислокации, получали доплаты за участие в боевых действиях на передовой без наличия оснований. Подобные случаи были выявлены в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях. Стоит отметить, что военнослужащие, не участвующие в боевых действиях, получают значительно меньшую заработную плату в сравнении с бойцами на передовой.

На фоне заявлений официальных лиц украинских властей о намерении направить на поле боя военнослужащих, на данный момент служащих в тыловых частях, стоит отметить, что на передовой находится примерно 300 тысяч бойцов, в то время как в тылу их количество выше в 2-3 раза.

Таким образом, новый главнокомандующий украинской армией намерен отправить на передний край линии соприкосновения максимально возможное количество военнослужащих, чтобы исправить недостаток солдат на передовой.

По аналогичным данным, представленным советником главы офиса Зеленского Михаилом Подоляком, примерно 300 тысяч украинских военнослужащих принимали участие в реальных боях, в то время как 700 тысяч человек служат в тылу.

При этом, недавно российское Министерство Обороны озвучило примерные потери украинских войск за время конфликта. По имеющимся данным, их количество превысило 440 тысяч.