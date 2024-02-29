Для удовлетворения растущего спроса на высокотехнологичные чипы, тайваньскому гиганту может понадобиться до 10 новых заводов

Тайваньско-американский бизнесмен и инженер-электрик Моррис Чанг, основатель компании TSMC в 1987 году, недавно заявил о повышенном спросе на аппаратные ускорители искусственного интеллекта. Он отметил, что компании придется значительно увеличить производственные мощности в ближайшем будущем. Моррис Чанг выступил на церемонии открытия нового завода TSMC в Японии, где он выразил надежду на наступление нового «ренессанса чипов» в азиатской стране.

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Основатель TSMC сообщил, что вел переговоры с представителями компаний, занимающихся производством чипов для искусственного интеллекта, и что они обратились к тайваньскому литейному заводу с беспрецедентным запросами. Чанг отметил, что руководители этих компаний требуют строительства новых производственных предприятий. По словам Чанга, TSMC вполне может потребоваться открыть три, пять или даже десять новых заводов, чтобы удовлетворить такие запросы.

Графические процессоры и другие специализированные чипы обеспечивают значительный прогресс в области искусственного интеллекта. Популярность этих кремниевых продуктов растет, и целые корпорации уже переключают свой бизнес на сферу искусственного интеллекта. Даже компания Nvidia, являющаяся лидером в области производства адаптер искусственного интеллекта, признала, что не может одна удовлетворить мировой спрос на большее количество чипов.

Однако, строительство новых заводов для производства микросхем является очень дорогостоящим предприятием, даже для компании TSMC, которая является ведущим игроком на рынке литейных услуг. Присутствуя на открытии нового завода TSMC в Японии, Моррис Чанг рассказал, что впервые посетил эту страну в 1968 году, чтобы основать совместное предприятие Texas Instruments и Sony. Основатель TSMC увидел много общего в культуре и талантах между Тайванем и Японией в развивающейся полупроводниковой промышленности.