Однако, большинство майнеров в настоящий момент предпочитают оставаться в тени

Министерство Финансов Российской Федерации поддержало идею использования добытых на территории страны криптовалютных активов для проведения трансграничных расчётов. Информация об этом поступила от ряда источников.

реклама

Вероятно, уже в скором времени будет принят законопроект о майнинге, что по мнению экспертов, может предшествовать скорой легализации данного рода деятельности в стране.

Однако, остаётся немало вопросов, касательно регулирования майнинг-индустрии. Большинство криптодобытчиков предпочитают оставаться "в тени", лишь оплачивая свои расходы на электроэнергию, а некоторые и вовсе адаптировали свои "предприятия", запитывая их за счёт государства. В течение 2021 года не раз становились общеизвестными случаи, когда сотрудники государственных учреждений подключали майнинг-оборудование прямо на рабочих местах, будь то метрополитен или отдел полиции.

В первую очередь, представителям индустрии непонятно, как именно будут высчитываться доходы, будут ли учитывать курс криптовалюты на момент её получения, или же майнер должен оплатить некий процент после продажи монет и получения за них денежных средств, и как при этом учитывать расходы "шахтёра"? Будут-ли полагаться специальные льготы на развитие бизнеса, как это предусмотрено с другими видами деятельности? Между тем, как показали последние годы, майнинг не всегда приносит прибыль, он порой показывает "околонулевую" доходность, когда держателям майнинг-ферм необходимо перенаправлять практически всю выручку на погашение задолженностей за электроэнергию.

Собственно, по этим причинам большинство майнеров предпочитает работать "в тёмную" и ожидают, когда будет полностью сформирована законодательная база, удовлетворяющая как регуляторов, так и представителей индустрии.