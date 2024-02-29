Предположительно, Nvidia представит данную видеокарту в конце 2024, либо начале 2025

Свежая информация о новейших флагманских графических процессорах от Nvidia, известных как Blackwell или, возможно, RTX 5090, подразумевает значительное увеличение производительности в сравнении с текущим лидером - RTX 4090, примерно на 60-70%.

реклама

Оценка производительности, заявленная в источниках из "Moore's Law is Dead", сходится с предыдущими слухами, указывающими на увеличение производительности в 1,7 раза. Подобное повышение будет примерно таким же, как при переходе от RTX 3090 к 4090.

В конечном итоге все будет зависеть от того, насколько Nvidia решит сократить размер кристалла GB202 для 5090. В связи с растущей популярностью рынка оборудования для искусственного интеллекта, который совсем недавно принес Nvidia значительный финансовый успех, игровые графические процессоры RTX 5000, по-видимому, также будут сокращены в размере. Однако, их прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями, должен быть существенным.

Информация о планах AMD по выпуску нового поколения видеокарт указывает на то, что RTX 5090 не будет иметь прямых конкурентов в своей весовой категории. "Красная" команда молча признает, что их флагманская Radeon RX 7900 XTX будет ближе по производительности к RTX 4080, чем к 4090, и разрыв между следующей линейкой AMD и RTX 5000 может быть гораздо больше, поскольку по слухам, AMD не планирует включать в нее продукты для энтузиастов. Именно эта ситуация даст Nvidia полную свободу в установлении цены на 5090, которая, как предполагает MLID, может достигать 2000 долларов.

По слухам, дата релиза Blackwell ранее колебалась между концом 2024 и началом 2025 года, однако в настоящий момент MLID поддерживает окно четвертого квартала 2024 года. Тем не менее, неизвестно, какие другие продукты, помимо 5090, будут выпущены в этот период. Большинство карт RTX 5000, по-видимому, будут представлены в течение 2025 года.

По предварительной информации, флагманская модель линейки будет иметь на 50% больше ядер, чем 4090, 52% больше пропускной способности памяти, увеличение кэш-памяти второго уровня на 78% и повышение тактовой частоты на 15%. Кроме того, устройство может использовать GDDR7-память с 384-битной шиной, поддерживать DisplayPort 2.1 и PCIe 5.0, а также использовать 3-нм техпроцесс TSMC.