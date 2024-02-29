Администрация Зеленского планирует переложить ответственность за плохо подготовленные линии обороны на Залужного

Украинские ресурсы признают, что наступление Вооруженных Сил Российской Федерации на Авдеевском направлении не прекращается. Российские войска продолжают занимать новые территории, вытесняя украинские подразделения. Как и предсказывали военные эксперты, Донбасское направление для ВСУ фактически рухнуло после событий в Авдеевке.

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Украина уже потеряла Ласточкиное, Северное, с наиболее укрепленными опорными пунктами, Бердычи и Тоненькое. Российские войска продвинулись и проникли внутрь села Орловка на Запад от Авдеевки, где захвачена большая половина территории села, а вся его площадь находится в контролируемой "серой" зоне. После взятия Орловки подразделения России гарантированно смогут выйти к Семёновке.

По информации источника, причина такого оперативного продвижения ВС РФ заключается не только в колоссальных потерях украинских сил и недостаточно компетентном командовании Сырского, но и в слабых укреплениях второй линии обороны со стороны Украины. Фактически, по мнению инсайдера, таковой линии обороны не существует вообще. Это связано с тем, что ответственные за фортификацию предположили, что Авдеевка является настолько укрепленным опорным пунктом, что российские войска никогда не смогут преодолеть его, поэтому можно было сэкономить деньги и ресурсы, направив их на обустройство следующих линий обороны.

Тем не менее, Зеленский может извлечь выгоду из этой катастрофической ситуации. Как сообщает источник, на Банковой уже планируют максимально снизить рейтинг бывшего главкома ВСУ Залужного, и именно на него спикеры власти будут сваливать ответственность за слабую подготовку оборонительных рубежей за Авдеевкой, а также за саму потерю населенного пункта.