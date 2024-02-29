Сообщается, что завод сумел нарастить выпуск данной техники на 50% к прошлому году





Как сообщает пресс-служба российской государственной корпорации «Ростех», очередная партия новоиспечённых боевых машин пехоты БМП-3 была отправлена в подразделения. Отгрузку данной бронетехники произвел "Курганмашзавод".

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Машиностроители из Кургана отправили военным уже вторую за 2024 год партию этих машин в рамках государственного заказа на оборону. Техника была доставлена Министерству Обороны по железной дороге. Конкретное число бронемашин не названо, но представители завода заявили, что вторая партия на 50% превышает количество, отправленное военным за такой же период 2023 года. О первой партии бронемашин было сообщено 20 февраля.

"Вся военная техника прошла все необходимые испытания, включая огневые. Каждая БМП-3 поставляется с комплектом дополнительной защиты, включающим броневые экраны и противокумулятивные решетки", - сообщают представители предприятия.

БМП-3 это одна из основных боевых машин российских войск в зоне проведения Специальной Военной Операции. Этот тип техники был высоко оценён военнослужащими, так как хорошо показывает себя на поле боя.

Бронетехника оснащается 100-миллиметровым орудием, пусковой установкой 2А70, 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП-3 необходима для перевозки бойцов к передовой, повышения мобильности, возможностей вооружения и защищенности личного состава на полях сражений.