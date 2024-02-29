Порядка 670 рабочих мест компании будут сокращены, и есть информация о закрытии шутера Star Wars

Компания Electronic Arts сообщила о планах увольнения 5% своего персонала по всему миру, что затронет порядка 670 человек. В результате этого также будет отменена разработка нескольких игр и отказ от некоторых лицензионных проектов. Один из отмененных проектов был подтвержден как шутер Star Wars от студии Respawn.

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Генеральный директор компании, Эндрю Уилсон, объяснил своим сотрудникам, что такое решение связано с тем, что игровая индустрия в настоящее время проходит через активную трансформацию, в связи с которой изменились потребности и мотивация игроков. Он также отметил, что EA будет оптимизировать свою деятельность, и сокращения — это лишь часть усилий по работе в данном направлении.

Интересно отметить, что EA будет отходить от разработки некоторых проектов. К счастью, некоторые из текущих проектов, таких как третья игра о Джедаях, игра про Железного человека и Чёрную Пантеру, не будут затронуты.

Согласно IGN, один из отмененных проектов, который точно попал под реструктуризацию EA, — это неанонсированный шутер от первого лица во вселенной Star Wars. Говорят, что в игре главным героем должен был стать Мандалорец, а действие могло происходить в период расцвета Галактической империи. Разработкой данной игры занималась студия Respawn, также известная своими работами над Titanfall 2 и Apex Legends. Это уже второй раз, когда EA отменила проект студии Respawn, в прошлый раз была отменена разработка Titanfall 3 после десяти месяцев работы над ней.

Большинство сотрудников, которых коснутся сокращения в EA, представляют команды технической поддержки. Компания надеется перевести некоторых разработчиков с отмененных проектов на другие команды.

В марте прошлого года, в рамках "реструктуризации", EA уволила 775 человек, что составляло 6% от общего числа работников. В декабре того же года компания также сократила работников в Codemasters, которой она владеет.

Прошло всего два месяца с начала 2024 года, но игровые студии уже провели около 8000 увольнений. Только на этой неделе компания PlayStation уволила 900 человек и закрыла свою лондонскую студию.