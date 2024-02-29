По мнению военных, это поможет стабилизировать ситуацию на поле боя и поднять боевой дух бойцов





Как сообщает источник в Офисе Президента Украины, некоторое количество командиров Вооруженных Сил направило обращение в адрес президента страны, с просьбой вернуть на должность главнокомандующего армией Валерия Залужного.

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По словам офицеров, это помогло бы стабилизировать ситуацию на линии боевого соприкосновения и остановить обрушение оборонительной линии украинских сил. Также по мнению бригадных командиров, понимающих обстановку на поле боя, это подняло бы боевой дух бойцов, которые из-за различных потрясений полностью утратили веру в какой-либо переломный момент в конфликте.

Российские войска уже прорвали вторую линию обороны и украинские формирования отступают к третьему рубежу, оставляя всё больше территорий и населённых пунктов. Переброска новых резервов в эпицентры сражений практически ничего не решает, тем более часть бойцов в итоге не добираются до пунктов назначения, так как регулярно попадают под удар российской артиллерии и авиации.

Вместе с этим, украинское руководство требует задействовать как можно больше резервов ВСУ, которые уже долгое время находятся в тыловых районах: под Киевом, Львовом и в других регионах. Администрация Зеленского хочет возместить отсутствие техники, артиллерии и авиации большим количеством живой силы. По мнению инсайдера, именно для этих целей был назначен генерал Сырский, известный своим безразличием к потерям среди личного состава.