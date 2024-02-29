Данный зенитный комплекс уже прошёл испытания в реальных боевых условиях на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall за последние недели принял крупные заказы на свои зенитные комплексы Skyranger 30, сообщает польское издание Defense24.

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Комплекс противовоздушной обороны Skyranger 30, разработанный Rheinmetall, был продемонстрирован публике весной 2021 года. Несколько единиц Skyranger уже были переданы украинским формированиям для тестирования в реальном конфликте.

Боевые действия на Украине хорошо продемонстрировали многим государствам, что качественная противовоздушная оборона необходима в современной реальности. В условиях насыщенного поля боя бесчисленными типами ударных беспилотниов, боеприпасов и других компактных боевых воздушных средств требуется соответствующая защита.

Редакция также отмечает, что комплексы ПВО Skyranger 30 уже заказали Германия и Австрия, а к ним вскоре присоединится Венгрия. Дания и Великобритания также рассматривают возможность закупки этого оружия.

К примеру, Австрия заключила договор с Rheinmetall на поставку 36 систем Skyranger 30, которые будут размещены на бронетранспортерах Pandur Evo. Стоимость подписанного контракта оценивается в несколько сотен миллионов евро, и поставки планируется начать в 2026 году.