Действующие власти надеялись таким образом поднять свой рейтинг среди граждан

Источник из Офиса Президента Украины сообщает, что западные кураторы запретили администрации Зеленского повышать расходы на свои военнослужащих, чтобы снизить финансовую нагрузку страны.

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Сообщается, что Международный Валютный Фонд уже направил письмо в Кабинет Министров Украины с угрозой о приостановке всех программ, в случае увеличение расходов. Ранее организация уже требовала от Киева, сократить расходы на льготников, пенсионеров, инвалидов и ветеранов. В результате, Киев упростил некоторые категории групп инвалидностей, попутно переведя часть граждан в категорию военнообязанных.

Инсайдер ранее сообщал, что администрация Зеленского намеревается поднять рейтинг президента хоть какими-либо инструментами, и как один из вариантов, начали рассматривать повышение заработной платы для украинских вооруженных формирований. Таким образом Киев собирался и поднять рейтинг и улучшить ситуацию с мотивацией бойцов. Однако, данный инструмент расходится с требованиями МВФ и Зеленскому придётся, либо искать другие варианты поднимать свой рейтинг, либо идти наперекор Международному Валютному Фонду и надеяться на "Авось".