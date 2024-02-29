Украинская сторона заявляет о невозможности держать оборону на данном участке и отходе к более выгодным позициям

Параллельно с информацией о зачистке поселка Орловка поступают сообщения об освобождении другого населенного пункта на 2-й оборонительной линии украинских сил, западнее от Авдеевки. Информация поступает по селу Тоненькое.

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Украинская сторона, используя контролируемые телеграмм-каналы, публикует сообщения о том, что после потери сел Ласточкино и Северное, организация обороны в Тоненьком не удалась. Далее упоминается необходимость отступления к более выгодным позициям, но местоположение этих позиций не раскрывается.

Стоит напомнить, что сама организация оборонительной линии от Тоненького до Бердычи через Орловку вызывала сомнения. Это обусловлено тем, что оба населенных пункта находятся в относительной низменности. Используя рельеф местности, российские вооруженные силы сумели одержать превосходство над украинскими формированиями в обоих этих населенных пунктах.

Если учитывать утрату села Тоненькое украинскими формированиями, оставшимся в строю подразделениям ВСУ придётся сделать сложный выбор: сдаться или продолжать отходить на не менее 10 км к Западу или Юго-Западу по полям к линии Нетайлово-Уманское, фактически приближаясь к Карловскому водохранилищу.