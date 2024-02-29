Об этом сообщают американские источники, знакомые с ситуацией

Бывший генерал ВВС Джек Шанахан прогнозирует, что пройдет несколько лет, пока американские военные полностью привыкнут к использованию искусственного интеллекта в боевых действиях. Он утверждает, что для достижения уверенности в использовании алгоритмических систем, способных определить оптимальные стратегии ведения войны, потребуется время. По словам Шанахана, если искусственный интеллект будет использоваться в автоматическом режиме и что-то пойдет не так, люди будут долго относиться к нему с подозрением.

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В 2020 году 18-й воздушно-десантный корпус США начал проводить тренировки с использованием ИИ, включая точную настройку искусственного интеллекта для поиска и выбора целей. Беспилотные летательные аппараты, истребители, бомбардировщики и подводные лодки активно используются для военных операций. Участие принимают все военные подразделения, включая американское индо-тихоокеанское командование и Космические силы США, а также подразделения союзников, например, Великобритании.

Центральное командование, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, также активно применяет искусственный интеллект в своей работе. Технический директор Центкома Шульер Мур заявил в этом месяце, что Вооруженные силы США используют искусственный интеллект Maven для выбора целей и нанесения ударов по объектам в Ираке и Сирии, а также для обнаружения ракетных систем в Йемене и надводных кораблей в Красном море.

Джек Шанахан отмечает, что подтверждение использования искусственного интеллекта в операциях Центкома - это наиболее обнадеживающее заявление, которое он слышал за последние годы. Он считает, что это демонстрирует общую тенденцию по нормализации использования искусственного интеллекта в военных операциях.