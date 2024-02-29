Анализируя звуки из игры, благодаря искусственному интеллекту, устройство распыляет наиболее подходящие в моменте ароматы

Новый продукт компании Elevated Perceptions - автоматический игровой распылитель ароматов, который обещает создавать полноценное погружение в игры прямо у вас дома. GameScent - это устройство, которое использует современные технологии искусственного интеллекта для автоматической эмиссии ароматов, соответствующих игровому процессу.

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Вместо того чтобы закодировать распылитель, чтобы он работал с определенной игрой или платформой, запатентованное устройство GameScent прослушивает и анализирует определенные звуковые сигналы во время игры, а затем излучает соответствующий аромат. Таким образом, GameScent совместим с практически любой игровой платформой.

В комплекте поставки GameScent уже содержит шесть картриджей с различными ароматами, включая звук выстрела, взрыва, гоночных автомобилей, шум бури, а также запахи леса и свежего воздуха, которые помогут нейтрализовать любые другие запахи вокруг вас. Кроме того, компания также работает над разработкой дополнительных картриджей, которые смогут имитировать такие запахи, как кровь, свежескошенная трава, морской бриз и запах спортивной арены.

Идея использования ароматов для усиления погружения в игровой мир не нова. Попытки создания подобных систем делались на протяжении многих лет, начиная с изобретения "Smell-O-Vision" в 1960 году. Однако, эти попытки так и не получили широкого распространения. Некоторые из них включали создание кабинетов виртуальной реальности, где использовались ветер, ароматы и дождь, а также носимые устройства. Например, Ubisoft разработала аксессуар, который создавал запахи газов и дыма для игры South Park, а также представила устройство Feelreal, способное создавать различные запахи. Однако, на данный момент эти системы еще не стали широко распространенными.