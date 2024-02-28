Вторая оборонительная линия украинских формирований может посыпаться с данного района

Одна из важнейших развязок в посёлке Орловка оказалась под контролем российских войск, что фактически прорывает вторую оборонительную линию украинских формирований на Западе от Авдеевки. Российские подразделения не прекращают свои наступательные операции на Запад от города, целиком находящегося под их контролем. Одним из главных участков наступления является Орловское направление.

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На данное время известно, что российская армия, закрепившаяся вчера с восточного края Орловки, продвинулась внутри села и продолжает продвижение на Юге.

По актуальной информации, Вооруженные Силы России захватили контроль над Юго-Восточной частью Орловки, проникнув на Запад от транспортной развязки, в районе улицы Братьев Пауковых и дороги в поселок Тоненькое. Чтобы прояснить ситуацию в Орловке, следует отметить, что рядом с этой развязкой находится местная школа с подразделениями ВСУ, которые под натиском российских войск потеряли контроль данного участка.

Потеря контроля над этой развязкой означает для украинских подразделений не только территориальные потери, но и потерю кратчайшего транспортного сообщения с отрядами, старающимися сдержать наступление ВС РФ на Тоненькое. Перекрытие этой развязки позволяет подразделениям российской армии разрезать вторую оборонительную линию Вооруженных Сил Украины на Западе от Авдеевки и уничтожать отряды украинских формирований, частично лишая Киевскую группировку оперативной коммуникации.