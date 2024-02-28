Об этом сообщили представители Ижевского электромеханического завода Купол

Ижевский электромеханический завод "Купол", под руководством генерального директора Фанила Зиятдинова, заключает финальную стадию создания боевой машины "Тайфун-ПВО". Бронированный автомобиль находится в процессе подготовки к серийному выходу. По информации, предоставленной "Национальной обороной", завод намерен передать "Тайфун-ПВО" в ближайшем будущем в вооруженные силы. На данный момент точные сроки не сообщаются. Стоит отметить, что в ходе эскизного проектирования этого бронеавтомобиля он уже смог принять участие в соревнованиях в Китайской Народной Республике, где российская команда с "Тайфун-ПВО" сумела занять второе место, проиграв только местным командам.

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Данная техника представляет собой вариант броневика "Тайфун-ВДВ". Главными изменениями стали турельное орудие с пулеметом калибра 12,7 миллиметра и два люка в крыше - один для пулеметчика, а другой для оператора переносного зенитного комплекса. Помимо этого, в комплекте идут 9 ПЗРК. Бронированный автомобиль предназначен для обеспечения защиты воинских частей во время марша и на стоянке. Кроме того, он может использоваться в качестве командного или связного автомобиля.

По имеющейся информации, масса "Тайфуна-ПВО" составляет 14 тонн. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 350 лошадок, что позволяет ему развивать максимальную скорость до 105 километров в час. Запас хода составляет до 1200 километров. Экипаж состоит из 5 человек: водителя-механика, командира и трех стрелков. Бронирование защищает от крупнокалиберных пуль и подрывов снарядов весом до 4 кг под днищем и 6 кг под колесами.